Британца депортировали из Казахстана из-за отсутствия справки ПЦР

Ночью 24 октября в Казахстан прибыло 9 рейсов.

Из Казахстана депортировали гражданина Великобритании из-за того, что у него не было справки ПЦР, передает zakon.kz.

Главный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, что инцидент произошел ночью 24 октября в аэропорту Актау.

Также ночью 24 октября прибыло 9 рейсов. В нем было 1158 пассажиров, из них со справками - 951, без справок - 207 казахстанцев.

В Нур-Султан прибыло 4 рейса, 471 пассажира, со справками - 385, без справок - 86;

В Алматы - 4 рейса, 588 пассажиров, со справками - 472, без справок - 116;

В Актау - 1 рейс, 99 пассажиров, со справками - 94, без справок - 5.

Прибывшие граждане Казахстана, которые были без справок, помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР анализа в городах Нур-Султан, Алматы и Актау.

Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, ОАЭ, Беларуси и Египта.

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