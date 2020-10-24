В Алматы арестовали пьяного водителя, который совершил ДТП
Начато расследование.
Фото : polisia.kz24 октября 2020, 11:04
Водитель, совершивший в пьяном виде ДТП в Алматы, взят под стражу, передает zakon.kz.
Polisia.kz сообщает, что ДТП произошло около 11 часов дня по улице Кабанбай батыра. Водитель машины Honda, следуя в восточном направлении, столкнулся с ВАЗ, который ехал попутно.
Патрульным экипажем водитель, управлявший иномаркой был сопровожден на судебно-наркологическую экспертизу. Медицинское освидетельствование выявило у него алкогольное опьянение средней степени. По признакам преступления, предусмотренного ст.346 ч.2 УК РК (Управление транспортом лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) начато досудебное расследование. В порядке ст.128 УПК РК, водитель водворен в изолятор временного содержания, – сказал начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.
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