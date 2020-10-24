Казахстан остается верным принципам Устава ООН - Токаев

Он также подчеркнул, что этот глобальный институт доказал свою эффективность в период Холодной войны и в эпоху всеобщей турбулентности.

Фото : zakon.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по случаю 75-летней годовщины Организации Объединенных Наций, сообщает zakon.kz. 24.10.1945г., 75 лет назад, создана ООН. Этот глобальный институт доказал свою эффективность в период Холодной войны и в эпоху всеобщей турбулентности, и поэтому является безальтернативным. Казахстан остается верным принципам Устава ООН и долгосрочным целям универсальной организации, - написал Президент на своей странице в twitter. Ранее сообщалось о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по случаю 75-летней годовщины Организации Объединенных Наций.

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