Казахстан остается верным принципам Устава ООН - Токаев
Он также подчеркнул, что этот глобальный институт доказал свою эффективность в период Холодной войны и в эпоху всеобщей турбулентности.
Фото : zakon.kz24 октября 2020, 11:26
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по случаю 75-летней годовщины Организации Объединенных Наций, сообщает zakon.kz.
24.10.1945г., 75 лет назад, создана ООН. Этот глобальный институт доказал свою эффективность в период Холодной войны и в эпоху всеобщей турбулентности, и поэтому является безальтернативным. Казахстан остается верным принципам Устава ООН и долгосрочным целям универсальной организации, - написал Президент на своей странице в twitter.
Ранее сообщалось о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по случаю 75-летней годовщины Организации Объединенных Наций.
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