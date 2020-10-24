Разрыв продолжительности жизни мужчин относительно женщин сократился в Алматы

В Алматы подвели итоги реализации Концепции семейной и гендерной политики.

Охрана здоровья, борьба с насилием и повышение доходов: как в Алматы реализуется Концепция семейной и гендерной политики, сообщает zakon.kz.

Ержан Бабакумаров представил отчет реализации Концепции семейной и гендерной политики в Алматы

​В ходе онлайн-совещания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан с отчетом об итогах реализации Концепции семейной и гендерной политики в РК до 2030 года по городу Алматы выступил председатель городской Комиссии, заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров.

В рамках первого этапа в период с 2017 по 2019 годы в Алматы уже достигнуто 6 целевых индикаторов. В городе работают 38 организаций, нацеленных на создание условий для охраны репродуктивного здоровья и устранения гендерных разрывов в ожидаемой продолжительности жизни. На базе центров предусмотрены школы матерей, ведется контроль за госпитализацией женщин с факторами риска. Так, гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин относительно женщин в среднем за 3 года сократился до 7,2 лет (при плане к 2020 году – 8,5 лет, к 2023 – 8 лет, к 2030 – 7 лет).

Особое внимание уделяется работе по предотвращению бытового насилия. В городе Алматы работает государственный кризисный центр «Жансая», в каждом районе города открыты центры по работе с женщинами, пострадавшими от бытового насилия. Центры тесно взаимодействуют с медицинскими организациями и органами внутренних дел. За последний год фиксируется небольшое снижение количества зарегистрированных фактов бытового насилия в отношении женщин и снижение на 48% фактов насилия в отношении детей.

Работает Центр поддержки семьи и детства, где обеспечивается временный уход за детьми на период кризиса в семье. Ведется работа по развитию института наставничества, предусматривающего поддержку и адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В специально созданных социальных центрах «Бақытты отбасы» мерами поддержки охвачено порядка 28 тыс. человек, в т.ч. 3,5 тыс. детей. Свыше 700 человек из многодетных семей трудоустроены на рабочие места.

Благодаря системной работе по созданию условий для обеспечения равной занятости мужчин и женщин и мерам поддержки женского предпринимательства доля средней заработной платы женщин к зарплате мужчин составила 82,6% (план к 2020 году – 70%, к 2030 – 75%). С начала года свыше тысячи женщин получили гранты для развития собственного бизнеса. Всего 45,9% субъектов МСБ, зарегистрированных за 2017-2019 годы, приходится на женщин.

В целом реализация всех задач, обозначенных в Концепции семейной и гендерной политики, в Алматы идет согласно плановым показателям.

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК отметила положительный опыт работы городской комиссии Алматы в период пандемии коронавируса по поддержке социально уязвимых слоев населения, а также оказание посильной помощи медработникам, сотрудникам полиции, находящимся на передовой. Следует отметить, что члены городской комиссии в рамках решения общегородских проблемных вопросов тесно взаимодействуют с представителями НПО и общественностью, что повышает эффективность принимаемых мер.

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