Казахстанские теннисисты получили уайлд-карты основной сетки турнира ATP 250 Astana Open

Также уайлд-карту получил бывшая 18 ракетка мира, итальянец Андреас Сеппи.

Казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Тимофей Скатов, а также бывшая 18 ракетка мира, итальянец Андреас Сеппи, получили уайлд-карты основной сетки турнира ATP 250 Astana Open, сообщает zakon.kz.

Член сборной Казахстана по Кубку Дэвиса Денис Евсеев, а также бывший ведущий теннисист мирового рейтинга, член сборной Сербии в Кубке Дэвиса и командном чемпионате мира Виктор Троицки получили уайлд-карты на квалификационный турнир, который впервые пройдет в столице Казахстана.

Мы очень рады объявить присуждение уайлд-карты для Андреаса Сеппи - одного из лучших итальянских игроков, что свидетельствует о существующих добрососедских отношениях между казахстанской и итальянской федерациями тенниса, - заявил Юрий Польский, вице-президент Федерации тенниса Казахстана.

"Мы также рады, что два наших самых талантливых игрока - Дмитрий Попко (173-я ракетка мира) и Тимофей Скатов (450-я позиция в рейтинге) получили уайлд-карты основной сетки", - добавил он.

Он также выразил уверенность в том, что помимо повышения их уверенности, это поможет им одолеть лучших игроков будучи дома, а также заработать ценные очки ATP, которые помогут им улучшить свои рейтинги.

19-летний Скатов, который переходит на профессиональный уровень, очень хорошо продвинулся, выиграв 3 турнира ITF Фьючерс в г. Анталия (Турция) в январе, а также в гг. Меллилья (Испания) и Бухарест (Румыния) в сентябре этого года.

Директор турнира Атилла Рихтер также объявил о присуждении квалификационных уайлд-карт члену сборной Казахстана по Кубку Дэвиса Денису Евсееву, который в настоящее время занимает 373-е место в рейтинге, а также в прошлом ведущему теннисисту мирового рейтинга, члену сборной Сербии в Кубке Дэвиса и командном чемпионате мира, обладателю 3 титулов ATP Виктору Троицки.

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