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Сожгли тело на свалке в Шымкенте: начато расследование

Подозреваемые установлены и задержаны.

Фото : Pixabay24 октября 2020, 13:07

В Шымкенте на свалке нашли сожженное тело. Полиция задержала двух жителей Туркестанской области, передает zakon.kz.

18 октября в полицию позвонили горожане и сообщили о том, что на улице стоит автомобиль без номеров.

В ходе осмотра в машине найдены 2 игрушечных пистолета, метровая железная арматура, два государственных знака и мужские джинсы с пятнами крови, - сообщил в полиции.

Было начато досудебное расследование по статье "Убийство" и "Неправомерное завладение автомобилем".

В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что два пассажира автомобиля нанесли ножевое ранение владельцу автомобиля, отвезли его на свалку, расположенную в населенном пункте Актас и сожгли его тело для сокрытия следов преступления.

Подозреваемые установлены и задержаны, это жители Туркестанской области 1994 и 1998 годов рождения.


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