Появилось новое постановление главного санврача Шымкента.

В Шымкенте продлили карантин до 9 ноября, передает zakon.kz.

В постановлении главного санитарного врача Шымкента Абдиманапа Тулебаева говорится, что карантин в городе продлевают с 00:00 26 октября до 00:00 9 ноября 2020 года.

В городе действует ограничение на работу объектов общественного питания с 7:00 до 23:00, ограничено также количество посадочных мест. Их должно быть не более 50.

Запрещено проводить тои, торжественные, памятные мероприятия. Запрещена работа фудкортов и банкетных залов.

Гостиницы, отели города могут работать в обычном режиме с размещением постояльцев не более 80 процентов от проектной мощности. Это не касается объектов, имеющих подряд на размещение отдельных групп (вахтовые работники, медработники) и оказанию услуг (питание, стирка, глажка).

Запрещено проводить зрелищные, семейные, памятные, спортивные мероприятия, за исключением чемпионатов Казахстана и республиканских соревнований без участия зрителей.

Запрещена работа цирка, а также деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, детские игровые площадки, аттракционы, букмекерские конторы).

Подробнее с постановлением можно ознакомиться здесь.

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