Алиев раскрыл источники оружия для Азербайджана

Президент Азербайджана считает, что нет ничего странного в том, что Баку покупает оружие во многих странах, ведь не так много держав "могут обеспечить себя на 100 процентов военной техникой".

Наибольшая часть закупок Азербайджаном вооружений приходится на Россию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает zakon.kz.

Он подчеркнул, что его страна имеет возможность закупить современное оружие для восстановления территориальной целостности. Он также отметил, что и Армения получает оружие от России — но бесплатно, тогда как Азербайджан платит за поставки, - подчеркнул президент Азербайджана в интервью французскому изданию Le Figaro.

Он отметил, что сегодня у Азербайджана есть возможность закупить модернизированное оружие для помощи армии в восстановлении территориальной целостности страны.

Алиев считает, что нет ничего странного в том, что Баку покупает оружие во многих странах, ведь не так много держав "могут обеспечить себя на 100 процентов военной техникой".

Президент Азербайджана обвинил Армению в постоянном нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, из-за чего стороны не могут сесть за стол переговоров.

Однако территории освобождаются не беспилотниками. Территории освобождают солдаты и людьми, которые на местах исполняют свои обязанности, - добавил Ильхам Алиев.

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