Съемочная команда отсняла девять программ.

В YouTube появилась программа о достопримечательностях Казахстана. Она называется "Жемчужина великой степи", передает zakon.kz.

Ведущим программы является блогер Яков Федоров. Он ездит по Казахстану и рассказывает, какие достопримечательности можно посмотреть, приехав в один из регионов страны. К примеру, накануне вышел выпуск про Мангистау.

Мангистау - как будто заблудившийся регион в Казахстане. "Заблудившийся", конечно, в хорошем смысле этого слова. Как будто взяли кусочек Средиземноморья и разместили в Центральной Азии. Виды невероятные! В этом выпуске мы погрузимся в бриз Каспийского моря и совершим поездку, наблюдая космические виды, к подземной мечети Бекет-ата в местности Огланды, - говорится в описании к выпуску.

В интервью корреспонденту zakon.kz Федоров рассказал, когда начались съемки программы и как они проходили.

Идея создания возникла еще зимой в докарантинные времена. Тогда встал вопрос, что в той же России есть маршрут "Золотое кольцо", в Соединенных штатах есть "National trail" и хотелось создать такой проект, тоже обозначить те места, которые необходимо обязательно посетить, чтобы понять душу Казахстана. Эти места включают исторические, знаковые места в нашей стране. Инициативу поддержал "Казинформ", мы выбрали девять мест. Почему девять мест? Потому что, если вы обратите внимание на логотип канала, он в виде восьмиконечной тюркской звезды и все места находятся в дугах этой звезды, и плюс один посередине это Улытау, - рассказал он.

По словам ведущего, во время съемок команде помогали местные жители,

В тот же Хан Ордасы мы приехали в тот момент, когда не было, например, работающих кафе из-за того, что после карантина еще не возобновилась индустрия внутреннего туризма. Местный житель, который вообще никакого отношения не имел к нашей съемке, увидел, что мы покупаем лапшу быстрого приготовления в магазине, узнал кто мы, зачем приехали. Он сказал, не берите лапшу, сейчас я скажу своей супруге, вам приготовят горячее. И нам принесли горячее через час, а вечером пригласили в гости. Если говорить конкретно о Мангистау, мы снимали его в конце августа, в жару. В Мангистау именно в тот период нам негде было перекусить. Мы выехали с 15 литрами воды и с тремя лепешками, и если бы не местные, те же шыракшы, которые видели, что мы уставшие, помогали с чаем, с питанием. Мангистау - как раз тот регион, где нам очень сильно помогли.

Съемочная команда отсняла девять программ, из них в YouTube загрузили четыре выпуска - "Каинды и Кольсайские озера", "Хан Ордасы", "Баянаул" и "Мангистау. Дорога к Бекет-ата".

У нас идет монтаж. Будет еще Туркестан, мавзолей Коркыт-ата и другие места в Кызылординской области, будет Улытау, Семей, Жидебай по местам Абая и Боровое, - отметил Яков Федоров.

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