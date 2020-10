Шварценеггер перенес седьмую операцию на сердце

Американский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце, сообщает zakon.kz.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA