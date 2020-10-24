Шварценеггер перенес седьмую операцию на сердце

По словам 73-летнего артиста, он чувствует себя "фантастически" и уже может гулять по городу. Он поблагодарил медиков, которые оказали ему помощь.

Американский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце, сообщает zakon.kz.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA — Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020

73-летний артист написал, что врачи клиники в Кливленде установили ему новый аортальный клапан.

Как актер уточнил, этот клапан не первый, он заменил старый, ранее поставленный врачами. По словам Шварценеггера, он чувствует себя "фантастически" и уже может гулять по городу. Артист поблагодарил медиков, которые оказали ему помощь.

Он показал серию фото: сначала довольный лежит в больничной палате клиники Кливленда в окружении систем, затем такой же довольный гуляет по историческим улицам.

Читатели желают 73-летнему Шварценеггеру скорейшего выздоровления, при этом некоторые из них интересуются, не связаны ли его проблемы со здоровьем с занятиями бодибилдингом или употреблением стероидов в прошлом. Один из пользователей также рекомендует актеру избегать людных мест, так как в Кливленде, как и во всем Огайо, "куча людей не носят маски" для профилактики распространения коронавируса COVID-19

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