Алматинские огнеборцы спасли 8 человек во время пожара в кафе

Еще 20 человек было эвакуировано.

Алматинские пожарные спасли людей из горящего кафе по проспекту Сейфуллина, сообщает zakon.kz.

24 октября в 17:14 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова в Алмалинский район, пр. Сейфуллина, д 404.

Первые подразделения прибыли через 3 минуты. Открытым пламенем горели обеденный зал, перекрытия и кровля кафе "Казына" на общей площади 200 кв.м. В помещении было сильное задымление и высокая температура. Возникла угроза жизни посетителям. Огонь стремительно распространялся по зданию и мог перейти на примыкающее здание гостиницы.

На места пожара был развернут оперативный штаб, создано два участка тушения пожара, задействовано 6 звеньев газодымозащитной службы, поданы пожарные стволы.

Для подачи свежего воздуха, на пути эвакуации и спасения людей работал пожарный автомобиль дымоудаления АД-120. Пожарные вывели на кровлю трехколенные выдвижные лестницы и спасли 8 человек. Позже еще 20 человек было эвакуировано.

Сотрудники ДП оцепили периметр пожара и организовали отвод автотранспорта с проспекта Сейфуллина. Принятыми мерами пожар за 35 минут был локализован. В 17:58 ликвидирован. Жертв нет. Удалось защитить примыкающую двухэтажную гостиницу и 80% здания кафе, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматы.

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