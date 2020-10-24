Поляки протестуют против запрета абортов

Полиция применила перечный газ и физическую силу в отношении сотен людей, протестовавших в Варшаве.

В Польше второй день проходят протесты из-за решения Конституционного трибунала о почти полном запрете абортов, передает zakon.kz.

Об этом сообщает TVN24.

В нескольких городах Польши прошли протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. Демонстранты возмущены решением Конституционного суда Польши, запрещающим прерывать беременность по причине необратимой инвалидности или неизлечимого заболевания плода.

Решение суда приветствовал президент Польши Анджей Дуда, а также высшие иерархи польской Католической церкви.

Полиция применила перечный газ и физическую силу в отношении сотен людей, протестовавших в Варшаве. Между митингующими и полицией произошли столкновения возле дома вице-премьер-министра Ярослава Качиньского.

В Варшаве вечером в пятницу, 23 октября, в шествии, начавшемся у здания Конституционного суда, приняли участие несколько тысяч человек, многие несли зажженные свечи и черные зонтики и скандировали: "Садисты, мы придем за вами" и "Это означает войну". Массовые протесты прошли также во Вроцлаве.

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