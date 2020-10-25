25 октября, начинаются квалификационные матчи турнира.

Состоялась официальная церемония жеребьевки турнира ATP 250 Astana open. Определена турнирная сетка игроков, сообщает zakon.kz.

Пэр возглавляет список сеяных на Astana Open. Француз Бенуа Пэр, бывший чемпион мира среди юниоров и игрок нового поколения Миомир Кечманович из Сербии, Адриан Маннарино также из Франции, австралиец Джон Миллман станут четверкой лучших сеяных на ATP 250 Astana Open, который будет проходить на закрытых кортах с покрытием "хард" в Национальном теннисном центре города Нур-Султан

Теннис Сандгрен из США, фаворит команды Александр Бублик, американец Томми Пол и австралиец Томпсон Джордан войдут в число остальных сеяных на инаугурационном мероприятии.

По результатам жеребьевки французу Бенуа Пэру, дошедшему до единственного финала года в Окленде и стремящемуся улучшить свои результаты в Туре в этом году, выпало встретиться с Джорданом Томпсоном из США в первой четверти первой половины.

Третьему сеяному Адриану Маннарино, лучший результат которого был достигнут в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open) в этом году, выпало противостояние с местным фаворитом Александром Бубликом во второй четверти первой половины.

Австралийцу Джону Миллману, который вывел 6-кратного чемпиона Роджера Федерера на тай-брейк в 5-м сете в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), выпало встретиться с американцем Томми Полом в третьей четверти во второй половине.

Второму сеяному Миомиру Кечмановичу из Сербии, который выиграл свой первый трофей уровня Тура в Китцбюэле и достиг 39-й строчки в рейтинге ATP FedEx в сентябре этого года, выпала встреча с Теннисом Сандгреном в последней четверти.

Поскольку четыре лучших сеяных получат прямые путевки в следующий круг, внимание будет сосредоточено на оставшихся четырех сеяных, которые приступят к играм в понедельник в рамках первого круга.

По результатам жеребьевки члену казахстанской сборной Казахстана в Кубке Дэвиса Михаилу Кукушкину выпало встретиться с аргентинцем Федерико Дельбонисом в открывающий круге, а победитель сразится с Пэром во втором круге.

Шестой сеяный в одиночном разряде Александр Бублик, фаворит хозяев площадки, открывает свою игру потенциально сложной встречей с американцем Маккензи Макдональдом. Победитель этой встречи сразится с победителем в состязании между обладателем уайлд-карты Андреасом Сеппи и игроком, прошедшим отборочный тур.

Обладатель уайлд-карты казахстанец Дмитрий Попко сразится с молдаванином Раду Алботом, а победитель матча сразится с победителем противостояния между Томми Полом и итальянцем Стефано Травалья.

Бывшая первая ракетка мира среди юниоров обладатель уайлд-карты казахстанец Тимофей Скатов, который дебютирует на туре ATP в основной сетке, начнет свою игру против игрока, прошедшего отборочный тур. Победитель в потенциальном втором круге сразится с победителем матча между Джорданом Томпсоном и англичанином Кэмероном Норри.

Американец Фрэнсис Тьяфу, который провел довольно успешный год, встретится с французом Корентином Муте, а победитель этой игры выйдет на второго сеяного Миомира Кечмановича в 1/8 финала.

Теннис Сандгрен, вернувшийся в строй после отсутствия из-за травмы, сразится с Жири Веселы, победителем турнира ATP в Пуне, в еще одной сложной встрече первого круга. Ниже приводится список сеяных. Бенуа Пэр - Франция (27), Миомир Кечманович - Сербия (39), Адриан Маннарино - Франция (41), Джон Миллман - Австралия (44), Теннис Сандгрен - США (48), Александр Бублик - Казахстан (49), Томми Пол - США (59), Томпсон Джордан - Австралия (60).

25 октября, начинаются квалификационные матчи турнира. Из- за сокращения турнирной сетки, для игроков участие в Astana open – возможность набрать дополнительные очки в рейтинг, - говорится в сообщении Федерации тенниса Казахстана.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 "Astana Open" присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.

Партнеры: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, Terra Motors, Jaguar и Land Rover, Тeсhnodom, Aqua Rossa, Technogym, Нead, ASU.

Информационные партнеры: Qazaqstan, Qazsport, Setanta, Zakon.kz, Informburo, 31 канал, Forbes.kz, Business FM.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!