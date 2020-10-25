Прогноз погоды по территории Казахстана на 25 октября 

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усилится ветер.

Под влиянием ложбины циклона на большей части РК пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере местами сильные, сообщает zakon.kz.

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усилится ветер, на севере с низовой метелью. Лишь на юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской области на большей части ожидаются туман, гололед, местами – низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области ночью порывы 25 м/с, в Костанайской,

Карагандинской областях местами – туман. В Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской областях местами ожидаюся туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области местами – гололед.

В Западно-Казахстанской, Кызылординской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с, в Жамбылской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 10°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 2°, облачно, снег.

Прогноз погоды на 25 октября.

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