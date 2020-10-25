В Азовском море началась буксировка терпящего бедствие танкера

На танкере установлены водоотливные средства — насос, чтобы судно гарантированно оставалось на плаву, и чтобы не допустить разлива топлива.

Терпящий бедствие в Азовском море российский танкер "Генерал Ази Асланов" взят на буксир, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Танкер на буксир взяло судно "Меркурий". Они начали движение в район якорной стоянки. Отмечается, что на танкере установлены водоотливные средства — насос, чтобы судно гарантированно оставалось на плаву, и чтобы не допустить разлива топлива.

Судно доставят на якорную стоянку. Сейчас аварийно-спасательная группа следует к танкеру из порта Кавказ. Утром дно танкера будет обследовано водолазами.

По информации Росморречфлота, танкер получил пробоину выше ватерлинии, у него значительные повреждения по правому борту. Предположительно, из-за мощного взрыва вывернуло часть палубы, конструкции которой свисают с правого борта, что, возможно, и привело к крену танкера.

Взрыв на танкере, шедшем под российским флагом, произошел ранее 24 октября. Известно, что судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону.

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