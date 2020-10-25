Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 110 402 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 152 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 110 402 случаев, из них:

в городе Алматы - 14647(+20),

в городе Нур-Султан - 14410(+15),

в Атырауской области - 11254(+5),

в Карагандинской области - 10490(+10),

в ВКО - 9142 (+27),

в ЗКО - 6961(+8),

в городе Шымкент - 5225(+3),

в Алматинской области - 5081(+12),

в СКО - 4355(+9),

в Жамбылской области - 4169(+4),

в Павлодарской области - 4144(+13),

в Акмолинской области - 3620(+12),

в Костанайской области - 3581(+6),

в Туркестанской области - 3406(+1),

в Мангистауской области - 3384(+6),

в Актюбинской области - 3281(+1),

в Кызылординской области - 3252(+0).

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