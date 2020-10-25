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В Казахстане 52 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране выздоровели – 105 618 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.25 октября 2020, 08:15

В Казахстане 52 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в Актюбинской области - 1,
в Атырауской области - 3,
в Карагандинской области - 15,
в Павлодарской области - 5,
в Северо-Казахстанской области - 23
в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровели – 105 618 человек от COVID-19.


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