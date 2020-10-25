Всего в стране выздоровели – 105 618 человек от COVID-19.

В Казахстане 52 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в Актюбинской области - 1,

в Атырауской области - 3,

в Карагандинской области - 15,

в Павлодарской области - 5,

в Северо-Казахстанской области - 23

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровели – 105 618 человек от COVID-19.

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