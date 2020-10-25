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Пять человек скончались от коронавируса в Казахстане

За прошедшие сутки было зарегистрировано 163 случая заболевания пневмонией .

Фото : zakon.kz.25 октября 2020, 09:05

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 25.10.2020г, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 964 человека, среди которых 245 детей. В стационарах находится – 2 222 пациент, на амбулаторном уровне – 742. 120 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 14 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 25 октября 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 163 случая заболевания. За сутки выздоровели 18 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 36 895, случаев с летальным исходом - 393, всего выздоровели – 28 460 человек.


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