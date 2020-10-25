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Стилист составил топ-5 советов, как обмануть возраст

Стилист отметил, что короткие стрижки и объемные укладки визуально старят женщин.

Фото : ФАН25 октября 2020, 12:30

Стилист Руслан Громов рассказал, как обмануть возраст без вмешательства врачей, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Во-первых, визуально старят женщин короткие стрижки и объемные укладки. Чтобы избежать такого эффекта после сорока лет стилист посоветовал придерживаться средней длины волос и делать незамысловатые прически.

Во-вторых, заметно освежит взгляд легкий макияж: ровный тон, естественная форма бровей, тушь, немного хайлайтера и мягкая помада.

Лучше придерживаться классического базового гардероба, но не переборщить со строгостью, — резюмировал Громов.

Третьим правилом является отказ от молодежной одежды. Короткие куртки и обтягивающие джинсы прибавляют несколько лет девушкам и без того зрелого возраста.

В-четвертых, лицо старит искусственный загар — лучше отказаться от такой затеи. В завершение, фотопродюсер посоветовал стремиться к отличной физической форме.


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