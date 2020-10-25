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Армия обороны Карабаха сообщила о локальных боях по всей передовой линии

Ночью обстановка в зоне конфликта оставалась стабильно напряженной.

Фото : EADaily25 октября 2020, 12:59

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в воскресенье о локальных боях по всей передовой линии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что армия страны в ходе боев в Нагорном Карабахе в ночь на воскресенье заняла новые позиции в трех районах - Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском.

В настоящее время локальные бои идут на всех направлениях линии фронта. Подразделения Армии обороны продолжают операции по обнаружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника, - говорится в сообщении на странице карабахской армии в Facebook.

Отмечается, что ночью обстановка в зоне конфликта оставалась стабильно напряженной, на отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли.

Вечером вражеские силы в очередной раз применили артиллерию против мирных населенных пунктов, а частности, сел Кармир шука, Тагавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и села Аветараноц Аскеранского района, - указано в сообщении.


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