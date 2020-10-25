Умер глава Samsung: его дети заплатят 9 миллиардов долларов налогов за наследство

У предпринимателя осталось трое детей.

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер на 79-м году жизни, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Бизнесмен скончался в воскресенье в больнице Samsung в Сеуле, - передает агентство Рёнхап.

Ли Гон Хи родился в 1942 году и стал в 1987-м вторым председателем Samsung, сменив на этом посту своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля.

В 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над корпорацией фактически перешел к его сыну, вице-президенту дочерней компании группы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёну, который считается преемником.

Дети главы Sаmsung заплатят 9 миллиардов долларов налогов за наследство.

У предпринимателя осталось трое детей, преемником на посту председателя считается сын Ли Чжэ Ен.

Старшая дочь возглавляет сеть отелей Samsung Hotel Shilla, второй достался Благотворительный фонд Samsung. Младшая дочка Ли Гон Хи покончила с собой в 2005 году.

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