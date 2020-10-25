И.о. президента Кыргызстана рассказал, когда на самом деле пройдут парламентские выборы

По его словам, информация о том, что выборы назначены на 20 декабря, не соответствует действительности.

Парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021 год, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, информация о том, что выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 20 декабря 2020-го, не соответствует действительности.

Сначала, 10 января следующего года, состоятся выборы в президенты. А затем, после реформ, будут назначены выборы депутатов Жогорку Кенеша, — говорится в сообщении.

Ранее ЦИК объявила, что повторные выборы в парламент пройдут 20 декабря этого года. Однако Административный суд Бишкека отменил это решение. Тем не менее 48 политических партий подали уведомления об участии в гонке.

Ранее и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го.

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