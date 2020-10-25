На новой аллее журналистов в Алматы высажено около 180 саженцев

Представители СМИ сами будут обеспечивать уход за каштанами в течение двух лет.

В Алматы вдоль проспекта Абая появилась аллея журналистов, сообщает zakon.kz.

По инициативе городского акимата, в Алматы создана аллея журналистов. Аллея расположена в одной из самых красивых и оживленных точек города – вдоль проспекта Абая рядом с парком имени Гагарина.

Сегодня здесь свыше 160 журналистов, представляющих различные электронные СМИ, занялись высадкой саженцев. В общей сложности посажено где-то 180 каштанов, расстояние между ними составляет несколько метров.

Выбор каштанов был не случайным, они посажены по рекомендации специалистов.

- Во-первых, это многолетнее дерево, срок жизни у них более 50 лет. Во-вторых, у них небольшие корни, что позволяет не задевать коммуникации, которые проходят под землей. В-третьих, каштан не гниет изнутри, - рассказывает Наталья Ливинская, руководитель Управления зеленой экономики акимата г. Алматы.

Заметим, рядом с аллеей журналистов находятся станция метро "Алатау", жилой комплекс "Арай", парк имени Гагарина.

Мероприятие по посадке деревьев прошло организованно, дружно, оперативно, все необходимое для этого было обеспечено со стороны акимата – саженцы, земля, лопаты, рабочие перчатки, водовоз и так далее. Сотрудники коммунальной службы осуществляли контроль над тем, чтобы каштаны были посажены правильно, ровно.

Стоит отметить, журналисты сами будут обеспечивать уход за высаженными саженцами в течение двух лет.

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