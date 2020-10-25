Алиев поставил условие Пашиняну

Президент Азербайджана подчеркнул, что Баку выступает за прекращение огня и возвращение своих земель.

Азербайджан готов к достижению нового соглашения о перемирии в Карабахе, если Армения заявит о приверженности базовым принципам урегулирования карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает zakon.kz.

Он сказал об этом в беседе с американским телеканалом Fox News.

Да, мы готовы. Я много раз говорил об этом открыто. Мы готовы сегодня договориться о прекращении огня. Но в то же время премьер-министр Армении должен заявить, что они привержены основным принципам, разработанным США, Россией и Францией, - сказал глава Азербайджана.

Он напомнил, что два дня назад премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что конфликт в Карабахе не имеет дипломатического решения.

Алиев подчеркнул, что Баку выступает за прекращение огня и возвращение своих земель и отметил, что Ереван просили направить в зону боевых действий российских военнослужащих, что, по мнению президента, "абсолютно неэффективно и противоречит нормам международного права".

Наша позиция заключается в том, что все страны региона и мира должны воздержаться от прямого участия в конфликте, — добавил Алиев.

По словам президента Азербайджана, США не занимают чью-либо сторону, и другие посредники должны взять с них пример.

США и Азербайджан всегда сотрудничали в борьбе с международным терроризмом и диверсификации поставок энергоносителей, а США выгоден мир в этом регионе, уверен Алиев.

Президент Азербайджана считает, что решение конфликта в Нагорном Карабахе должно быть основано на территориальной целостности Азербайджана.

Мы хотим, чтобы военный путь остановился. Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам, – добавил он.

Утром 25 октября армия обороны Карабаха сообщила о локальных боях по всей передовой линии.

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