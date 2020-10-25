Хабиб ушел, потому что боится Конора – друг Макгрегора

Диллон Дэнис получил минуту славы в первую очередь именно благодаря Хабибу. Именно его атаковал россиянин после победы над Конором Макгрегором.

Американский боец Диллон Дэнис, друг экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора нелицеприятно высказался о решении Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру, сообщает zakon.kz.

В субботу 32-летний Хабиб победил во втором раунде удушающим приемом американца Джастина Гейджи на турнире UFC 254 и в третий раз защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин объявил, что уходит из октагона.

Хабиб ушел, потому что боится Макгрегора, — написал Дэнис в Twitter. Однако скоро он удалил пост.

Напомним, Дэнис получил минуту славы в первую очередь именно благодаря Хабибу. Именно его атаковал россиянин после победы над Конором Макгрегором. Хабиб объяснял поступок тем, что Диллон оскорблял и провоцировал его на протяжении всего поединка с ирландцем.

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гэтжи, а затем объявил о завершении карьеры.

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