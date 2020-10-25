К центру Минска стягиваются протестующие

Силовики, пока не предпринимают каких-либо действий.

Марш оппозиции начался на площади Свободы в центре Минска, сообщает zakon.kz.

В рамках объявленного "народного ультиматума" собрались более тысячи человек, передает ТАСС.

На площади Свободы возле ратуши собралось порядка трех тысяч человек. В руках у них национальные бело-красно-белые флаги. Несколько десятков людей молятся напротив костела, другие аплодируют и выкрикивают: "Жыве Беларусь!"

Число протестующих на площади увеличивается. Туда стягиваются сотни людей со стороны Немиги и улицы Ленина. В сторону демонстрантов на Ленина направились несколько машин силовиков. Часть людей вышла на проезжую часть и изменила маршрут в направлении Дворца спорта.

Перед акцией протеста в Минске начались проблемы с мобильным интернетом. Уточнялось, что сеть LTE практически не работает, загрузка данных не происходит и через 3G. Из-за этого интернет-страницы открываются либо с опозданием, либо не открываются вовсе.

Утром в воскресенье, 25 октября, в центр белорусской столицы стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. С утра автомобили ДПС перекрыли движение транспорта на улицах, прилегающих к проспекту Независимости.

Силовики, пока не предпринимают каких-либо действий. Периодически по проспекту Победителей, вдоль которого выстроились демонстранты, курсируют микроавтобусы с ОМОНом. К площади Свободы прибыла спецтехника, в том числе машины "Рубеж".

Акции проходят и в других городах Беларуси. Так, правозащитный центр "Весна" сообщает о задержании порядка 17 человек в Борисове. В Гродно также проходит протестная акция, люди скандируют: "Забастовка!" ОМОН перекрыл Советскую улицу в центре города. Вышли на акцию протеста и в Лиде, люди идут и аплодируют. Проходят задержания в Гомеле, около цирка задержаны две женщины с цветами в руках и оппозиционный активист. Также акции проходят в Жодино и Витебске.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!