Ухудшится погода в Атырауской, Павлодарской, Мангистауской, ЗКО, СКО, Акмолинской, Кызылординской, Костанайской и Жамбылской областях.

В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

26 октября ухудшится погода в Атырауской, Павлодарской, Мангистауской, ЗКО, СКО, Акмолинской, Кызылординской, Костанайской и Жамбылской областях, передает РГП "Казгидромет".

В Атырауской области 26 октября местами ожидаются ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Павлодарской области 26 октября ожидается ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами 25 м/с. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области и в Актау 26 октября местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Уральске 26 октября ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается на большей части осадки (преимущественно дождь). Местами ожидается туман, гололед. Ветер южный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 порывы 25 м/с. В Петропавловске 26 октября ожидается туман. Ветер южный днем 15-20 м/с. 26 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются осадки (днем преимущественно дождь). Местами туман, гололед. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Кокшетау временами 26 октября ожидается туман. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области 26 октября ожидается ветер юго-восточный ночью местами 15-20 м/с, днем до 23-28 м/с.

В Костанайской области 26 октября местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20 м/с. В Костанае 26 октября ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем 26, сутки 27 октября в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, 27 октября порывы 23-28 м/с. В Таразе днем 27 октября ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

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