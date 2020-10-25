В Казахстане только одна тюрьма

Остальные учреждения – это колонии разного вида режима.

За последние девять лет численность тюремного населения в Казахстане снизилась вдвое. Как этого удалось достичь и какова сегодня деятельность уголовно-исполнительной системы МВД РК в призме соблюдения прав человека в местах несвободы? Прокомментировать этот вопрос мы попросили представителя Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии Жанну Назарову, сообщает zakon.kz.

Развитие уголовно-исполнительной системы Казахстана происходит в плоскостях. Это улучшение условий содержания осужденных, это социальная реабилитация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Это оказание квалифицированной медицинской помощи, обеспечение трудозанятости. Это укрепление кадрового состава, повышение правовой и социальной защищенности персонала учреждений.

Все это преследует цель: – восстановление социальной справедливости (иначе говоря, восстановительное правосудие), исправление поведения отбывающих наказание за преступления и предупреждение совершения ими новых уголовных правонарушений.

Развитие системы проводится в рамках Плана модернизации деятельности органов внутренних дел и дорожной карты развития УИС. Стратегии развития уголовно-исполнительной системы, ориентированных к достижению результата к 2023 году. В данные стратегические документы заложены основные вопросы, служащие основным ориентиром.

Отправной точкой в их реализации послужило поручение главы государства по укреплению конструктивного диалога с гражданским обществом, выработке практических рекомендаций. В связи с чем была создана Межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли как релевантные госорганы, так и представители общественности, адвокатского и академического сообщества.

Данная площадка впервые создана на базе Комитета УИС, и стала центром аккумуляции идеи и предложений для других сопряженных платформ, в компетенции которых инициирование законодательных изменений. Также важно отметить, что не все предложения общественности смогли войти в перечень законодательных изменений. В таких случаях изменения вносятся в ведомственные приказы или решения.

Прежде чем перейти к некоторым из них, важно отметить общий курс развития УИС и обозначить основные цифры.

Пенитенциарная система в цифрах и фактах

Пенитенциарная система Казахстана представлена в виде Комитета (центральный аппарат), 17 территориальных департаментов, 82 учреждений (66 исправительных колоний, 16 следственных изоляторов, РГП "Енбек" и Службой пробации, в составе которой 246 территориальных отдела.

Количество тюремного населения снижается поступательно в рамках политики гуманизации и прогноза "10 мер снижения уровня тюремного населения". К примеру, за последние 9 лет численность тюремного населения снизилась практически в два раза - с 57 до 30 тысяч (и менее, включая осужденных и следственно-арестованных). что дает нашей стране в общемировом рейтинге показатели 55 места по общему количеству осужденных и 100 место по индексу соотношения к количеству населения в страны.

В связи с пропорциональным снижением количества осужденных проводится ликвидация тюрем (в первую очередь с максимальным сроком изношенности зданий и отсутствием потребности). За 5 лет ликвидированы 12 колоний, в текущем году планируется закрыть еще 2 колонии.

Соотношение наказаний, связанных с лишением свободы, меньше количества не связанных. Данную функцию выполняет Служба пробации, по учетам которой в год проходит свыше 60 тысяч человек. При этом одновременно находится порядком 35 тысяч. Если в колониях и СИЗО содержатся 23-30 тысяч человек, то на пробации вдвое больше. К слову сказать, среди стран СНГ Казахстан первый ввел в действие полностадийную модель, то есть выполняет функции пробации на всех четырех стадиях.

Нагрузка на офицера пробации составляет до 140 клиентов пробации.

Когда мы говорим "тюрьмы", важно понимать, что в РК есть только одна тюрьма. Остальные учреждения – это колонии разного вида режима со следующей численностью осужденных:

Тип учреждений - количество осужденных - % соотношение к общему числу осужденных к лишению свободы:

- 18 колоний максимальной безопасности (строгий режим) - 9827 - 41,2%;

- 15 колоний средней безопасности (общий режим) - 6140 - 25,7%;

- 5 чрезвычайной безопасности (особый режим) 2821 - 11,8%;

- 15 минимальной безопасности (колонии-поселение) - 2081 - 8,7%;

- 6 женских колоний - 1520 - 6,4%;

- 2 колоний смешанной безопасности - 713 - 2,9%;

- 3 лечебных (содержание осужденных с заболеванием ТБ) - 452 - 1,9%;

- 1 полной безопасности (тюрьма) - 252 - 1,2%;

- 1 колония для несовершеннолетних - 46 - 0.2%.



По данным третьего квартала текущего года (не учитывается количество следственно-арестованных) в 66 учреждениях количество осужденных составляет 23 852 человека. Прослеживается, что больше всего содержится лиц в колониях строго и общего режима.

Также наблюдается отсутствие роста в численности осужденных подростков, как среди мальчиков, так и среди девочек. Определенная динамика видна в снижении количества женщин.

Бюджет тюремной службы представлен 82% на содержание осужденных.

В УИС имеются девять учреждений с покамерным содержанием с общим содержанием около четырех тысяч осужденных.

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