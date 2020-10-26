Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки" в Беларуси

Тихановская заявила, что в стране "вернуть закон поможет главное мирное оружие — солидарность".

В понедельник в Беларуси начнется "общенациональная забастовка", заявила Тихановская, сообщает zakon.kz.

"Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон", — написала она в своем Telegram-канале.

Тихановская также отметила, что в стране "вернуть закон поможет главное мирное оружие — солидарность" и выразила уверенность, что действующий режим теряет власть, так как не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей.

Комментируя прошедший 25 октября марш оппозиции, Тихановская отметила, что жители Белоруссии готовы давать слово и отвечать за него.

Режим сегодня снова показал беларусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит, этот режим не достоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть, — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

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