26 октября на большей части Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега

Лишь на юго-западе и юго-востоке РК погода без осадков.

Под влиянием ложбины циклона на большей части территории Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, сообщает zakon.kz.

Лишь на юго-западе и юго-востоке РК погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, в Акмолинской,

Северо-Казахстанской областях порывы 23-28 м/с. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской,

Павлодарской областях усиление ветра -ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с, ночью в Павлодарской области местами-гололед.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами – туман, в Западно-Казахстанской области-местами, в Актюбинской области-днем порывы ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, днем Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ночью и утром местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 14°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 7°, облачно, слабый дождь.

Прогноз погоды на 26 октября.

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