108 пассажиров без ПЦР-тестов отправили на карантин в Нур-Султане

В ночь с 25 на 26 октября в столицу прибыли 722 пассажира.

108 пассажиров, прилетевших в Нур-Султан, отправили на стационарный карантин. У них отсутствовали ПЦР-тесты, передает zakon.kz.

После сдачи ПЦР-тестов, их отпустят домой, при наличии положительного результата отправят в инфекционный стационар.

Сообщается, что в ночь с 25 на 26 октября в столичный аэропорт приземлились шесть самолетов, рейсы осуществляли авиакомпании Air Astana, Turkish Airlines,Belavia и Flydubai. Всего прилетели 722 пассажиров.

С 27 октября 2020 года вступает в силу новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе. Согласно новому постановлению главного санитарного врача РК, все прибывшие при пересечении государственной границы обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток, за исключением детей в возрасте до пяти лет при наличии справки у сопровождающих их лиц.

Отмечается, что международным транзитным пассажирам запрещено покидать транзитную зону.

Руководители авиакомпаний должны не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся гражданами Казахстана при отсутствии справки ПЦР.

Прибывшие граждане, лица, имеющие вид на жительство на территории Казахстана при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!