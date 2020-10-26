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ОПГ задержали в Караганде

Они занимались незаконным игорным бизнесом.

Фото : Polisia.kz26 октября 2020, 09:27

В Караганде пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконным игорным бизнесом более двух лет, сообщает zakon.kz.

В период с января 2018 года по май 2020 года ОПГ в составе 5 человек организовала 7 незаконных игровых точек в городах Жезказган и Сатпаев. При этом, сумма извлеченного дохода составила более 16 млн тенге. В результате оперативных мер из незаконного оборота изъято около 200 единиц игрового оборудования, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

На сегодняшний день уголовное дело по данному факту направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.


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