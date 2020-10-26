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Сколько заработал Шавкат Рахмонов за дебют в UFC

Он победил.

Фото : pixabay.com26 октября 2020, 09:45

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов победил в своем дебютном бою в UFC бразильца Алекса Оливейру. Зарубежные СМИ сообщили, какой гонорар за бой получит наш соотечественник, передает zakon.kz.

Как стало известно порталу Sportekz, дебют в UFC позволил Рахмонову пополнить свой кошелек на 37 500 долларов. Львиную долю - 14 000 долларов, составила компенсация, полученная Рахмоновым благодаря его сопернику. Алекс Оливейра на взвешивании не уложился в рамки весовой категории, за что Рахмонов и получил такую неплохую сумму.

Кроме того, Рахмонов получил 10 000 долларов за выход в октагон, такую же сумму - за победу, еще 3 500 долларов - промоутерский бонус от UFC.

Добавим, что Оливейра заработал 61 000 долларов, хотя гарантированный гонорар составлял 70 000 долларов. Также Оливейра получил промоутерский бонус от UFC в размере 5 000 долларов.


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