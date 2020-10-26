В Мажилисе новый руководитель Аппарата

Им стал Дастан Махаев

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Мажилис рассмотрит пакет законопроектов в области экологического законодательства.

В первом чтении депутаты обсудят проект Экологического кодекса с сопутствующими поправками, законодательные изменения в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам экологии, а также поправки в Налоговый кодекс и Закон о его введении в действие по вопросам экологии.

В первом чтении депутатам предлагается рассмотреть проект законодательных поправок по вопросам совершенствования бюджетного законодательства.

Также на обсуждение мажилисменов вносятся и законодательные новшества относительно совершенствования административно-территориального устройства регионов.

Кроме того, Палате предстоит рассмотреть изменения и дополнения, внесенные Сенатом в проект законодательных поправок по вопросам энергетической утилизации отходов, водоохранных полос и перевозки грузов железнодорожным транспортом.

На пленарном заседании Палата назначит профильным комитетами сроки подготовки заключений по новым ратификационным законопроектам. Среди поступивших в Мажилис - Соглашение о порядке обращения в рамках ЕАЭС продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами ЕАЭС, и правилах обеспечения безопасности такой продукции, а также поправки в Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата.

В ходе заседания Бюро Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин также представил нового руководителя Аппарата Палаты. Им стал Дастан Махаев, до этого занимавший должность заместителя Председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

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