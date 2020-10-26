Гульнара Кокобаева назначена акимом Жетысуского района Алматы

С августа 2020 года она занимала должность заместителя руководителя аппарата акима города Алматы.

Маслихат города Алматы согласовал кандидатуру Кокобаевой Гульнары Ахметжановны на должность акима Жетысуского района города Алматы, передает zakon.kz.

26 октября состоялась внеочередная сессия маслихата города Алматы с участием акима города Бакытжана Сагинтаева. На сессии рассмотрели вопрос о согласовании кандидатуры на должность акима Жетысуского района.

Маслихат города согласовал кандидатуру Кокобаевой Гульнары Ахметжановны на эту должность.

Кокобаева Гульнара Ахметжановна родилась в 1974 году. Имеет два высших образования. В 1998 году окончила Казахский государственный юридический университет, по специальности юрист, 2019 году – Московский государственный университет им. М.Ломоносова, по специальности мастер делового администрирования.

Трудовую деятельность начала в 1998 году старшим специалистом-консультантом по кадровой работе Управления юстиции Алматинской области. В разные годы работала главным специалистом организационно-контрольного отдела Комитета регистрационной службы МЮ РК, начальником отдела ЗАГС Управления юстиции города Алматы, начальником отдела регистрации юридических лиц, начальником отдела регистрации прав на недвижимое имущество, заместителем руководителя, руководителем Департамента юстиции города Алматы.

С августа 2020 года занимала должность заместителя руководителя аппарата акима города Алматы.

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