Казахстан заметно нарастил экспорт бензина

Суммарный объем кредитных средств составил около 2,8 млрд долларов.

По итогам 8 месяцев текущего года Казахстан экспорт автомобильного бензина составил 362,1 тыс. тонн на сумму 125,6 млн долларов, что в натуральном выражении в 57,6 раз превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года (в денежном выражении рост в 48,5 раз).

Основными странами-импортерами казахстанского бензина стали Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Около трети экспорта было направлено в страны СНГ - 103,3 тыс. тонн на сумму 36,7 млн. долларов. В остальные страны мира экспорт составил 258,8 тыс. тонн на сумму 88,9 млн. долларов. Основными импортерами стали Афганистан, Нидерланды и Грузия. Такие данные приводит energyprom.kz.

Производство бензина в рассматриваемом периоде составило 2,9 млн тонн бензина, включая авиационный — что на 3,3% больше, чем в прошлом году. В разрезе регионов наибольший объем производства пришелся на Шымкент, где работает ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс": 44,9% от РК, или 1,3 млн тонн. В Павлодарской области произвели 858,7 тыс. тонн, в регионе работает Павлодарский нефтехимический завод, в Атырауской области основной производитель бензина - Атырауский нефтеперерабатывающий завод — 688,7 тыс. тонн.

С 2010 года в Казахстане действовал запрет на вывоз светлых нефтепродуктов в рамках двустороннего соглашения между Россией и Казахстаном "О торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан". В 2019 году запрет отменили, но в ноябре того же года ввели новый запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом. Отменили этот запрет только в текущем году, что способствовало росту экспорта в рассматриваемом периоде.

На внутреннем рынке спрос на основные виды ГСМ уже полностью покрывается собственными производственными мощностями отечественных НПЗ. За последние годы с целью устранения дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке и снижения зависимости от импортных поставок топлива, осуществлялась масштабная модернизация НПЗ. В 2018-2019 гг. была полностью завершена модернизация трех основных казахстанских НПЗ.

Модернизация и реконструкция трех отраслеобразующих НПЗ Казахстана, в частности в Атырау, Шымкенте и Павлодаре осуществлялась в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы, преимущественно за счет заемных средств АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация холдинга "Байтерек").

Суммарный объем кредитных средств, направленных Банком развития на финансирование проектов в сфере нефтеперерабатывающей отрасли составил около 2,8 млрд долларов США, из них из внебюджетных источников привлечено около 2 млрд долл США, - отмечает старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК в отрасли нефтепереработки и нефтегазохимии Серик Ахметов.

Финансирование Атырауского нефтеперерабатывающего завода было направлено на увеличение производительности, а также строительства нового комплекса на базе завода по производству ароматических углеводородов (бензол и параксилол).

Для улучшения качества выпускаемой продукции и доведения до уровня требований экологических классов К4 (бензины) и К5 (дизельное топливо) был предоставлен долгосрочный кредит Павлодарскому нефтехимическому заводу.

Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ (далее – ШНПЗ) заключалась в увеличении мощности завода по переработке сырья до уровня 6 млн тонн в год и глубины переработки до 90%, а также производства продукции в соответствии со стандартами К-4 и К-5.

Помимо трех основных отечественных НПЗ, Банком развития профинансирован проект по расширению мощностей нефтеперерабатывающего завода АО "Конденсат" для увеличения объемов производства светлых нефтепродуктов и расширения ассортимента продукции предприятия, что позволило заводу войти в перечень крупных НПЗ.

Также, на стадии завершения строительно-монтажных работ находится завод в Шымкенте по выпуску октаноповышающей присадки метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) ТОО "Шымкентская химическая компания". Дальнейшая переработка бутан-бутиленовой фракции на заводе ШКХ позволит организовать производство МТБЭ, который будет использоваться Шымкентским НПЗ для производства высооктановых бензинов экологических классов К4 и К5"

В данное время, БРК сфокусирован на рассмотрении и финансировании проектов в отрасли нефтехимии и газопереработке. На рассмотрении Банка в данной отрасли находится 6 проектов, общая стоимость которых составляет 2,7 млрд долларов США, - добавил Серик Ахметов.

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