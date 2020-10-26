Вмешается ли государство в ценообразование в случае второй волны коронавируса

Предельные цены на ряд продуктов применялись во время первой волны.

На брифинге в СЦК министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, будут ли применять механизм регулирования цен на некоторые продукты питания, как это случилось весной при первой волне коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Если будет ажиотажный рост, тот этот инструмент будем применять, но надеемся, что не потребуется, так как нет основы, чтобы создавать ажиотаж, работа по соответствующим запасам проведена, - сказал Султанов.

При этом он напомнил, что предельные цены на ряд продуктов применялись во время первой волны коронавируса в Казахстане. Тогда наблюдался ажиотаж на рынке.

Действительно, во всем мире происходят влияние и изменения в мировой торговле, изменения предложения спроса и предложения, влияния мер по закрытию границ и других карантинных мер... Мы в этом году во время первой волны наблюдали ажиотажный рост и весь основной рост цен произошел в тот период, поэтому мы были вынуждены внедрять нерыночный механизм предельных цен. За это время проведена большая работа с госорганами, с бизнесом, чтобы в регионах создать запасы продовольствия, специальные фонды, а также выделялись ресурсы сетям, чтоб они делали закладки, все это в комплексе должно сдерживать цены. Летом мы видели снижение цен на некоторые продукты питания, - заключил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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