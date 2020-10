Пьяный мужчина на "арбате" в Алматы ударил полицейского

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В Алматы на "Арбате" пьяный мужчина при задержании ударил сотрудника полиции, передает zakon.kz.

Инцидент попал на камеру очевидца.

В пресс-службе ДП Алматы рассказали подробности инцидента.

По данным ведомства, это произошло 25 октября около 19.00 часов в Алмалинском районе.

К сотрудникам полиции, несшим службу по охране порядка на ул. Жибек долы, угол ул. Абылай хана, обратились граждане, которые были возмущены действиями прохожего, явно находившегося в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в отношении граждан. Сотрудники сделали ему сначала устное замечание, он отреагировал агрессивно. При пресечении противоправных действий и при попытке доставить его в Управление полиции для разбирательств он ударил кулаком по лицу полицейского. В итоге мужчина был задержан и доставлен в УП, - сообщили в пресс-службе ДП региона.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 380 ч 1 УК РК. Задержанный водворен в ИВС.

Что касается личности мужчины, то ему 25 лет, житель Алматинской области, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за ограбление человека. Досудебное расследование продолжается.

