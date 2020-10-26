Как в Павлодарской области решают проблему заброшенных сельхозугодий

Для ввода в оборот залоговых земель, подлежащих взысканию, в управлении и акиматах городов и районов Павлодарской области ищут инвесторов.

С начала года в Павлодарской области выявлены 665 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, сообщает zakon.kz.

Из них на сегодня 134 тысячи гектаров возвращены в государственную собственность, на 258 тысячах гектаров землепользователи приступили к работе, еще 273 тысячи гектаров, или 4% от общей площади сельскохозяйственных земель региона, остаются неиспользуемыми. Об этом сообщает управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области.

Для ввода в оборот залоговых земель, подлежащих взысканию, в управлении и акиматах городов и районов Павлодарской области ищут инвесторов.

На сегодня их площадь (залоговых земель – Прим. ред.) сократилась с 84 тысяч гектаров до 65 тысяч гектаров. Так, реализованы 15 тысяч гектаров залоговых земель в Иртышском районе, где новый пользователь уже провел обработку почвы и планирует посев в будущем году. Аналогично в Актогайском районе реализованы 3,5 тысячи гектаров. В ближайшее время к реализации планируются еще 23 тысячи гектаров, - сообщили в управлении, рассказав также об активно проводимой работе по разъяснению землепользователям порядка и необходимости рационального использования площадей.

Отметим, что за неиспользование земель в том числе предусмотрена уплата земельного налога в 10-кратном размере. В органы государственных доходов Павлодарской области на сегодня переданы сведения по 147,7 тысячам гектаров неиспользуемых земель.

Повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель является одной из ключевых задач деятельности управления. Совместно с акиматами городов и районов области мы активно ведем работу в этом направлении, основная цель которой – побудить фермеров к рациональному использованию земель и не допускать их простоя, - заключили в управлении градостроительного и земельного контроля Павлодарской области.

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