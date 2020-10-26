Горячие новости
Читайте также

И.о президента Кыргызстана Жапаров уйдет в отставку

Он будет принимать участие в президентских выборах.

Фото : Telegram-канал Садыра Жапарова26 октября 2020, 15:08

Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров будет участвовать в президентских выборах. Для этого он подаст в отставку, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров во время рабочей поездки в Кочкорский район сообщил, что сложит полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря, чтобы принять участие в президентских выборах.

Я пойду на выборы наравне с другими. Если выберут меня, буду президентом, если нет, то нет, — сказал Садыр Жапаров.

Ранее сообщалось, что президентские выборы в Кыргызстане назначили на 10 января 2021 года.

23 октября в стране отсрочили парламентские выборы. Они должны пройти до марта 2021 года.

Выборы в Жогорку Кенеш отодвигаются до принятия нового проекта Конституции. А изменения в действующую Конституцию должны быть внесены не позднее 10 января 2021 года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты