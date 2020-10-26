И.о президента Кыргызстана Жапаров уйдет в отставку

Он будет принимать участие в президентских выборах.

Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров будет участвовать в президентских выборах. Для этого он подаст в отставку, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров во время рабочей поездки в Кочкорский район сообщил, что сложит полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря, чтобы принять участие в президентских выборах.

Я пойду на выборы наравне с другими. Если выберут меня, буду президентом, если нет, то нет, — сказал Садыр Жапаров.

Ранее сообщалось, что президентские выборы в Кыргызстане назначили на 10 января 2021 года.

23 октября в стране отсрочили парламентские выборы. Они должны пройти до марта 2021 года.

Выборы в Жогорку Кенеш отодвигаются до принятия нового проекта Конституции. А изменения в действующую Конституцию должны быть внесены не позднее 10 января 2021 года.

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