Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9%

Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,50%.

Национальный банк РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,0% годовых с сохранением процентного коридора +/-1,5 п.п., передает zakon.kz.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,50% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 7,50%, - говорится в сообщении Нацбанка.

Как отмечается, восстановление экономической активности в мире происходит умеренно и носит неустойчивый характер на фоне второй волны COVID-19. В результате нового всплеска заболеваемости в мире регистрируется рекордное количество заразившихся, что вынуждает правительства вводить новые ограничения во многих странах, включая крупнейших торговых партнеров Казахстана – страны ЕС и Российскую Федерацию.

На рынке нефти наблюдается повышенная волатильность, связанная с неопределенностью по восстановлению мирового спроса. Возрастают геополитические риски. Cохранение неопределенности и повышение вероятности реализации внешних рисков ограничивают потенциал снижения базовой ставки.

Второй месяц подряд наблюдается стабилизация инфляции. Дезинфляционные факторы продолжают превалировать и выражаются в подавленном совокупном спросе, снижающихся реальных доходах населения и медленном восстановлении деловой активности. Присутствуют и проинфляционные факторы на кратко- и среднесрочном горизонте, - отметили в Нацбанке.

Как поясняется, к среднесрочным можно отнести возможное ускорение инфляции из-за отложенного спроса, ожидаемое ухудшение текущего счета платежного баланса и отложенную консолидацию государственного бюджета. К факторам краткосрочного характера относятся ухудшение эпизоотической ситуации (массовый падеж птицы в результате распространения птичьего гриппа), рост цен на бензин из-за замедления роста производства, активизации экспорта, рост тарифов на электроэнергию и ускорение роста цен на сахар в Российской Федерации.

По итогам сентября 2020 года годовая инфляция складывается ниже ожиданий Национального банка на уровне 7,0% (в августе 7,0%). Продовольственная и непродовольственная компоненты инфляции стабилизировались, составив 10,8% (в августе 10,9%) и 5,5% (в августе 5,5%), соответственно. Инфляция платных услуг сформировалась на уровне 3,6%.

Национальный банк следит за динамикой составляющих инфляции. В структуре продовольственной инфляции наблюдалось замедление годовых темпов роста цен на рынках мясной и хлебобулочной продукции. Отмечается рост цен на группы товаров со значимой импортной составляющей. Годовой рост цен на хлебобулочные изделия и крупы составил 13,4%, мясо и мясопродукты – 10,3%, на масла и жиры – 9,8%, чай и кофе – 9,4%, алкогольные напитки – 7,7%. Динамика непродовольственной инфляции остается относительно стабильной на фоне подавленного потребительского спроса, вызванного падением реальных денежных доходов населения, а также соблюдением карантинных мер и ограничениями на работу торговых объектов, - отмечается в информации.

По мере смягчения карантинных мер и возобновления деятельности предприятий реального сектора в сентябре 2020 года отмечается ускорение годовых темпов роста цен на бензин до 2,7%. Основным фактором ускорения инфляции платных услуг стало удорожание регулируемых коммунальных услуг на 0,7%, в частности электроэнергии на 6,6%. Общему росту цен на услуги способствует и удорожание услуг образования и связи на 3,3% и 2,1%, соответственно.

При этом инфляционные ожидания в сентябре 2020 года снизились. По сравнению с предыдущей оценкой меньше респондентов отметили рост цен на продукты питания, больше – на непродовольственные товары и услуги. В сентябре 2020 года количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,5%. Доля респондентов, ожидающих сохранения текущего либо более быстрого роста цен в течение следующих 12 месяцев, снизилась до 49% в сентябре 2020 года (в августе 2020 года 55%). Несмотря на позитивные изменения оценки респондентов остаются в значительной степени переменчивыми.

По данным Нацбанка, показатели базовой инфляции стабилизировались. Базовая инфляция (без фруктов и овощей, коммунальных услуг (регулируемых), железнодорожного транспорта, связи, бензина, дизельного топлива и угля) составила 7,4% в сентябре (7,4% в августе), отклонение от фактической инфляции сократилось до 0,4 п.п. (в декабре 2019 года – разрыв 1,9 п.п.). Базовая инфляция – trimmed mean (общая инфляция за исключением 8% максимальных и минимальных изменений цен) и медианная инфляция в сентябре 2020 года демонстрирует более умеренную динамику – 6,1% (6,2% в августе) и 4,6% (4,5% в августе), соответственно.

С начала года реальный сектор демонстрирует ожидаемый спад, при этом восстановление продолжается. По итогам 9 месяцев 2020 года ВВП сократился в соответствии с прогнозами на 2,8%. Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику Казахстана сохраняется, однако в отдельных секторах наблюдается улучшение, обусловленное смягчением карантинных мер и государственной поддержкой.

В сентябре положительный вклад внесли отрасли обрабатывающей промышленности (2,9%), сельского хозяйства (5,1%), строительства (24,2%), информации и связи (7,3%). В торговле впервые с марта зафиксирован рост на 2,7%. Основной отрицательный вклад в динамику ВВП внесли отрасли горнодобывающей промышленности (-7,7%) и транспорта (-23,1%). Итоги опроса предприятий указывают на небольшое улучшение настроений в реальном секторе. В сентябре 2020 года индекс деловой активности (ИДА) поднялся на 2,2 пункта и составил 47,6 (июль – 44,7, август – 45,4). При этом уровень ИДА сохраняется ниже 50 пунктов, что все еще говорит о подавленной экономической активности и преобладании дезинфляционных факторов. Индекс бизнес климата после шести месяцев нахождения в отрицательной зоне, в сентябре перешел в положительную, составив 2,0 пункта.

Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре 2020 года снизились на 4,9%, отражая эффект шока, вызванного пандемией коронавируса. Восстановление инвестиционной активности происходит в транспорте и профессиональной, научно-технической деятельности (с начала года рост на 5,7% и 57,1%, г/г, соответственно). Негативная динамика инвестиций сохраняется в горнодобывающей отрасли, где спад по итогам января-сентября углубился по сравнению с предыдущими месяцами (спад на 23%, г/г в январе-сентябре 2020 года). Снижение инвестиций отмечается также в торговле, строительстве и финансовой деятельности. Все остальные отрасли реального и государственного секторов демонстрируют рост инвестиций в основной капитал.

По итогам 9 месяцев 2020 года ожидается переход текущего счета платежного баланса в отрицательную зону. Ухудшение условий торговли в марте-апреле из-за снижения цен на нефть и объемов ее добычи отразится на показателях платежного баланса в 3 квартале. Отрицательный текущий счет платежного баланса будет обусловлен первым за последние 20 лет дефицитом торгового баланса, вызванным опережающим темпом сокращения экспорта над импортом.

Как пояснили в Нацбанке, следующее решение по базовой ставке будет принято по результатам предстоящего прогнозного раунда "ноябрь-декабрь" и будет основано на обновленных прогнозах по инфляции и других макроэкономических показателей в зависимости от складывающейся динамики и продолжения пандемии коронавируса, что позволит проанализировать соответствие монетарных условий ожидаемой и фактически складывающейся ситуации в экономике, а также оценить потенциальное наличие пространства для снижения ставки, с учетом достижения цели по инфляции в 2021 году.

Очередное плановое решение Национального банка РК по базовой ставке будет объявлено 14 декабря 2020 года в 15:00 по времени г. Нур-Султан.

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