Гранты помогают реализовать творческие мечты

Акгуль Жалгасбаева получила грант в размере 200 000 тенге.

Акгуль Жалгасбаева из города Шалкар Актюбинской области увлекалась вокалом с детства. Участвовала в разных творческих конкурсах. Стала Лауреатом II степени в популярном республиканском конкурсе "Ақ көгершін".

Однако свой жизненный путь связала с другой деятельностью. Сейчас Акгуль работает логопедом в Актюбинской областной специальной коррекционной школе-саде для детей с задержкой психического развития. Она считает, что музыкальные навыки помогают ей в работе с особенными детишками, особенно, когда она выполняет с ними логоритмические упражнения.

Я сейчас живу в Актобе. Мне очень нравится заниматься с детьми. А музыка мне только помогает раскрывать потенциал ребенка, мы обучаемся эффективным практикам, которые помогают ребенку развивать говорение и речь.

Акгуль Жалгасбаева получила грант в размере 200 000 тенге от НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" при Министерстве информации и общественного развития РК по проекту "Организация мероприятий по поддержке творческой молодежи", который реализуется общественным объединением "Реабилитационный центр инвалидов Логос-Караганда". О конкурсе она узнала от завуча своего учебного заведения Ольги Романенко. Талантливая девушка считает, что такие программы поддержки творческой молодежи актуальны и востребованы.

"Я очень благодарна этому проекту, поскольку он помогает молодежи проявить свои творческие стороны и реализовать свои мечты. Я еще не знаю, на что потрачу выигранный грант. Но то, что он позволит мне и дальше развивать мое творчество - это однозначно. Моими кумирами являются поп-дивы эстрады Уитни Хьюстон и Маррайя Керри – обладательницы прекрасных голосов и неповторимой харизмы. У них есть чему поучиться, - поделилась Акгуль.

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