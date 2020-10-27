Как решается проблема трудоустройства молодежи

Во время прохождения "молодежной практики" государством выплачивается заработная плата.

В Казахстане сегодня актуальна проблема безработицы среди молодежи, сообщает zakon.kz.

Зачастую выпускники вузов и колледжей попадают в замкнутый круг, когда их не берут на работу из-за отсутствия опыта, а опыта нет, потому что они не могут устроиться на работу.

Как разорвать этот круг, рассказала главный специалист отдела развития рынка труда управления социального благосостояния Алматы Аида Рашид.

Девушка родом из Алматинской области. Окончив школу, поступила в вуз в Алматы. Через четыре года учебы перед молодым специалистом встала проблема трудоустройства.

Составив резюме, я посетила несколько собеседований. Но, первый вопрос, который мне задавали, был вопрос про стаж работы и, конечно, у меня его не было, - рассказала Аида.

В Интернете выпускница вуза прочитала про госпрограмму "Еңбек". Чтобы узнать все подробнее, девушка отправилась в Центр занятости населения.

В ЦЗНмне рассказали, что для получения стажа выпускники, которые только что окончили учебу, могут пройти "молодежную практику" в рамках государственной программы "Еңбек". Во время прохождения этой практики государством выплачивается заработная плата. Меня направили в управление социального благосостояния Алматы, где я стажировалась 6 месяцев, - рассказала уже главный специалист отдела развития рынка труда управления.

За полгода выпускница показала себя квалифицированным специалистом и ей предложили постоянную работу в отделе занятости, где она работает уже четыре года. И все это благодаря "молодежной практике", проводимой в рамках госпрограммы "Еңбек".

Несмотря на низкую заработную плату, главной задачей молодежи должно стать накопление стажа работы по своей специальности, - посоветовала Аида Рашид.

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