Бекшин призвал отдыхать в Казахстане.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, откуда чаще всего приезжают зараженные коронавирусом казахстанцы. По его словам, на первом месте находится Египет, затем Турция, за ними следуют Объединенные Арабские Эмираты, передает zakon.kz.

На брифинге в акимате Алматы он сказал, что с 8 октября снято с бортов 33 гражданина, которые были заражены коронавирусом. Все они были помещены в изоляторы, которые определил городской акимат. После этого они были обследованы в лабораториях и при получении отрицательных результатов были отпущены домой. Кроме того, в Казахстан прибыло более 5000 человек без справок, они подверглись обследованию, и при получении отрицательного результата были отпущены.

Больше всего зараженных приезжает с Шарм-эль-Шейха - 14 случаев. На втором месте Анталия, Стамбул - Турция - 8 наших граждан приехали зараженными. На третьем месте с 6 случаями приехали из Дубай. Контактные лица, которые продолжили путь, по ним информация передана в наши территориальные службы. Нас волнует ситуация в Шарм-эль-Шейхе. Оттуда практически 40% привезли из-за рубежа. В связи с этим прошу воздержаться от поездок в эти регионы, оставаться дома. У нас прекрасные места отдыха. Заболеваемость регистрируется не на таком уровне. Можно провести отдых у нас в Казахстане, - сказал Жандарбек Бекшин.

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