Алексей Чжен: Есть ли будущее у казахстанского дизайна?

Как на мир моды повлияла пандемия?

Карантин поставил всех нас в жесткие условия. Кому-то тяжелее в финансовом плане; другие скучают по "свободной жизни", которая была до весны 2020 года. А как обстоят дела у казахстанских дизайнеров? Для обывателей мир моды – это сплошные дефиле моделей в красивых нарядах, тусовки и мероприятия, но на самом деле за кулисами fashion-показов жизнь весьма насыщенная. Чем сейчас живут отечественные дизайнеры и организаторы модных мероприятий, есть ли таланты среди начинающих дизайнеров, в интервью корреспонденту zakon.kz рассказал со-основатель Казахстанской недели моды KFW Алексей Чжен.

- Начнем с главного вопроса. Как повлиял карантин и пандемия на дизайнеров?

- У карантина есть свои плюсы и минусы. Пожалуй, главное изменение - за этот период закрылось очень много псевдодизайнеров, остались сильнейшие – те, кто действительно работает, живет этим, наслаждается этим, а не играет в моду. Не могу сказать, что мы шикуем, потому что ограничения так или иначе затронули всех нас, но, по крайней мере, оставшиеся в сфере свою профессию не бросили. "Благодаря" карантину псевдодизайнеры ушли с рынка, это те люди, которые не правильно ориентируют потребителя, потому что с обилием псевдодизайнеров на рынке люди стали думать, что может каждый стать дизайнером. Такими темпами может сформироваться ложное представление о том, что любой может завтра стать, например, модельером, музыкантом, хирургом. От такого подхода страдает качество жизни. Конечно, в нашей сфере, грубо говоря, если что-то не так сошьем, можно всегда переделать, но если касается здоровья, здесь не переделаешь, и таких профессий много, где высок риск неприятных последствий из-за обилия непрофессионалов.

- Сейчас нет модных показов, просто потому, что мероприятия запрещены. Чем живет мода?

- Как единственная реально действующая Неделя моды в Казахстане, мы понимали, что нужно вдохновить наших дизайнеров, особенно молодых, показать им, что ничего не надо бояться, рано или поздно карантин закончится. Мы приняли решение провести конкурс молодых дизайнеров New Generation Open Way в формате онлайн. Open Way New Generation в онлайн – это такая репетиция перед KFW. Мы сейчас думаем о том, чтобы провести Казахстанскую неделю моды онлайн. Все будет зависеть от того, насколько наши действующие дизайнеры будут готовы к тому, чтобы показать свои коллекции в новом формате. Здесь нужно не только создать коллекции, показав свою видение, но и продемонстрировать их в аудио и видео формате так, чтобы зрители поняли и оценили, грубо говоря, захотели потом купить эти вещи.

- Мы понимаем, что соревнование молодых дизайнеров позволяет увидеть будущее отечественной моды. Вам кто-нибудь приглянулся из участников нынешнего конкурса?

- Если раньше на конкурсе вещи были похожи скорее на арт-объекты, которыми можно восхищаться на шоу, но их было невозможно адаптировать, чтобы носить, то сейчас условия немного жестче. Участникам свои фантазии и замыслы нужно было приблизить к реальности, чтобы из этого выявить собственное ДНК и в дальнейшем строить свой бренд. Грубо говоря, все, что валяется на улице, можно использовать вновь - проявив талант, фантазию, сделать такую вещь, которую можно на себя надеть, продать и заработать на реализацию новых идей. Мы первые подняли тему экологии в моде, мы ее продвигаем, продолжаем, с точки зрения социальной эта тема очень актуальна. Молодые дизайнеры сделали свои работы не просто из переработанных материалов "для красоты", а именно такие вещи, которые можно будет носить.

Мы общались с жюри, они приходили, смотрели, все 18 финалистов сильные. С каждым годом жюри становится труднее выбирать, потому что много хороших работ. Не бывает идеальных вещей.... Я часто люблю задавать вопрос: "В чем недостаток идеальных людей?" Ответ прост: "В том, что их не бывает". То же самое можно сказать и про дизайнерские работы. Трудно выбирать, потому что все финалисты – сильные, у кого-то одна сторона сильная, у других – другая, но в целом смотрится вот так. У всех разные направления, в этом и прелесть конкурса.

- Наверняка, проводить конкурс дизайнеров онлайн для вас – что-то новенькое…

- Я не могу сказать, что открыл для себя что-то новое. Мы всегда этим занимались. Просто в формате онлайн я не вижу пока обратную реакцию от зрителя. Когда делали показы, я сразу видел эмоции, реакцию профессионалов, публики на те или иные коллекции, сразу после показов идет какая-то отдача: люди начинают реагировать, кто-то критиковать, кто-то хвалить, и так далее. Сейчас, когда все онлайн, я этого не вижу и пока недостаточно объективно понимаю, насколько интересна людям та или иная работа.

Что скрывать, я эти вещи вижу около 8 месяцев, пока идет конкурс, и с каждым разом что-то открываю для себя, а что-то – не открываю. Смотрю и думаю: "Каким образом они вообще попали в финал?". И такие мысли тоже возникают. В тоже время, есть вещи, которые попали, и ты думаешь: "Наверное, есть какая-то перспектива".

В мировой практике формат онлайн для проведения модных показов, конкурсов дизайнеров уже существует, за эти полгода выработался.

Не мы создали такую ситуацию, она во всем мире, нужно уметь адаптироваться, предлагать новый контент. Я надеюсь, что рано или поздно карантин закончится. Если честно, офлайн никогда не заменить онлайном, живое общение не подменить ничем, только офлайн испытываешь живые эмоции, в интернете их не ощутить.

- И много ли желающих было в этом году поучаствовать?

- На наш конкурс всегда подают много заявок из Казахстана и стран Центральной Азии. Отбор проходит в 2 этапа. На первом этапе мы получили около 300 заявок, жюри, не видя имен, отсмотрели эскизы и выбрали 100 более-менее качественных работ. Далее стали известны имена 22 дизайнеров-финалистов.

Из них в течение периода, когда они должны были изготовить свои вещи, 4 не справились, мы были вынуждены с ними распрощаться. Объявление победителей пройдет 28 октября, члены жюри уже посмотрели и на видео, фото, и вживую в бутике Alerma все работы, и в ходе тайного голосования назовут победителей.

Но, каким бы ни был итог, для всех финалистов Open Way New Generation - это школа. Наш конкурс- профессиональный, здесь оценку не ставят, как во время учебы, здесь голосует вся страна, смотрят специалисты. Конечно, конкурсы не могут быть объективными, всегда кто-то будет недоволен по итогам конкурса. Но в любом случае попадание в финал дает большие перспективы для профессионального роста.

Open Way New Generation - единственный конкурс в стране бесплатный. После нас начали проводить множество псевдоконкурсов, где с участников берут взносы, квоты, и по его итогам не понятно, куда ушел дизайнер, какова его судьба. Мы ничего не берем с участников, а только даем, тратим ресурсы, пиар, чтобы раскрутить дизайнера, ищем спонсоров, финалисты становятся известными.

Яркий пример – наши финалисты Тамара Ламанукаева, Леонид Жеребцов, сегодня они успешные известные дизайнеры.

- То есть, сам дизайнер продвинуть себя не может?

- За это время мы сделали так, чтобы в рамках конкурса молодые дизайнеры пиарили себя. Здесь тоже видно, кто и как относится к своей профессии, насколько они внимательные и амбициозные. Кто-то активен, и это хорошо, а некоторые ради галочки делают, и это, конечно, разочаровывает.

- А нужно ли вообще обращать внимание на моду, когда в мире до сих пор не победили коронавирус?

- Люди понимают, что только едой не будешь сыт, нужно свою душу обогащать. Это, прежде всего, культурная сфера, и мы делаем так, чтобы людям было интересно.

Альберт Ахметов

