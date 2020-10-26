В Нур-Султане и ряде областей Казахстана ожидаются метель и гололед 

Вероятность шторма 90-100 %.

27 октября в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью местами 15-20, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Караганде ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 70-75 %.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области утром и днем местами ожидается ветер юго-западный, западный 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более. Вероятность шторма 90-95 %

В Акмолинской области ожидаются осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Нур-Султане временами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 85-90 %.

В Кызылординской области местами сохраняется ветер северо-западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100 %.

Сутки 27, ночью 28 октября в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, местами сильные (преимущественно снег). Сутки 27-28 октября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 27-28 октября ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днем 27, ночью 28 октября порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

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