Аскар Мамин обсудил с министром обороны Турции перспективы сотрудничества

Обсуждались сферы военного образования и оборонно-промышленного комплекса, в том числе реализации турецкими компаниями ряда инвестиционных проектов в сфере ОПК.

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара, сообщает zakon.kz.

Глава Правительства отметил высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и Турцией, передает сайт премьер-министра.

Большую роль в расширении двустороннего взаимодействия играют сложившиеся дружественные отношения между лидерами наших государств. Наряду с конструктивным диалогом, интенсивно проводимом в двустороннем формате, успешно развивается практическое взаимодействие в рамках ООН, ОИС, ОБСЕ и СВМДА, — сказал А. Мамин.

Турция входит в топ 10 стран-основных торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между РК и ТР по итогам 2019 года превысил $3 млрд. За 8 месяцев т. г. двусторонняя торговля выросла на 1,4% к соответствующему периоду прошлого года, составив $2,1 млрд. За годы независимости РК приток прямых инвестиций из Турции в Казахстан составил более $3,7 млрд.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в сферах военного образования и оборонно-промышленного комплекса, в том числе реализации турецкими компаниями ряда инвестиционных проектов в сфере ОПК.

Во встрече приняли участие министр обороны РК Н. Ермекбаев и министр индустрии и инфраструктурного развития РК Б. Атамкулов.

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