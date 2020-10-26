Один день из жизни казахстанского судьи

Ежедневно судья ведет до шести судебных заседаний.

Сегодня работе судов и судей уделяется большое внимание со стороны общества, в средствах массовой информации и соцсетях встречается немало публикаций об их деятельности, в их адрес наравне со словами благодарности звучит и критика. А как на самом деле выглядит работа судьи, чем заполнен их рабочий день, какие дела, вопросы они решают? Предлагаем вашему вниманию репортаж из жизни судьи Асемгуль Касеновой, сообщает zakon.kz.

Знакомьтесь, Асемгуль Касенова, судья Усть-Каменогорского городского суда Восточно-Казахстанской области. Асемгуль Амангельдиевна приходит на работу в 7.30, хотя рабочий день начинается с 9.00. Открывает программу "Төрелік" и изучает всю поступившую корреспонденцию, начиная с обращений граждан, документов, направленных по делам, находящимся в производстве, и заканчивая материалами, формирующими единую судебную практику, анализы, обобщения, постановления вышестоящих судов и т.д.

Судебные процессы в основном назначаются с 10.00 до 17.00, а иногда с 9.00 до 18.00. Количество судебных заседаний насчитывается в день с 1 до 6, а до судебных реформ было и того больше - до 15-20 процессов.

При принятии иска в производство суда, а также в ходе подготовки дела к судебному разбирательству определяется сложность дела. Исходя из этого, судья рационально определяет время для качественного и своевременного рассмотрения дела.

Итак, на 10.00 назначен судебный процесс по иску государственной организации к бывшему студенту о взыскании суммы, затраченных на обучение.

Судья открывает судебное заседание, оглашает подлежащее рассмотрению дело, удостоверяется в личности участвующих лиц, проверяет полномочия представителей и так далее.

Суть дела такова: ответчик (бывший студент) был определен обладателем образовательного гранта по обучению на основе государственного образовательного заказа.

1 сентября 2013 года заключил с учебным заведением договор об оказании образовательных услуг, где по условиям принял обязательство после окончания учебы отработать по месту распределения в течение 3-х лет, а в случае неотработки вернуть денежные средства, затраченные государством на обучение.

В 2017 году студент заканчивает вуз, протоколом комиссии по персональному распределению молодых специалистов на работу направляется на работу в среднюю школу.

Студент по месту распределения не прибывает. Позже дополнительным протоколом от 15 июня 2018 года направляется на работу в другую среднюю школу, однако с 12 августа 2018 года увольняется по собственному желанию.

Таким образом, ответчик не выполнил условия договора.

В судебном заседании студент не отрицал, что не отработал в месте распределения, при этом пояснил, что 2 августа 2018 года вступил в брачные отношения, вынужден был уволиться и переехать в город Нур-Султан по месту жительства супруга. Далее работал в частном детском саду, затем преподавателем в лицее, поступил в магистратуру, этим самым считал, что добросовестно исполнил обязательства.

До настоящего заседания судом была проведена подготовка дела к судебному разбирательству, предварительное судебное заседание, истребованы дополнительно письменные доказательства, привлечено в качестве третьего лица учебное заведение.

Суд заслушал объяснения сторон и других лиц, участвующих в деле, ознакомился с представленными документами, по ходатайству представителя ответчика отложил на другой день для предоставления дополнительных доказательств. Дело проводилось с участием переводчика, затрачено 1 час.

Во время перерыва до следующего процесса в базе "Төрелік" судья проверяет постановления частных судебных исполнителей, поступившие для санкционирования, изучает приложенные к нему документы исполнительного производства. Их в день насчитывается примерно от 1-25, а раньше, до законодательных реформ, доходило до 100.

В 12.00 назначена подготовка дела к судебному разбирательству о возмещении ущерба, причиненного вследствие дорожно-транспортного происшествия (затрачено 30 минут, когда дело сложное, подготовка продлевается).

Далее в 15.00 по аналогичной схеме судья рассматривает дело о взыскании разницы страховой выплаты, где заслушивает дополнительно специалистов, изготовивших отчет и т.д.

В 17.00 начинается предварительное заседание по делу о возмещении морального вреда, причиненного лечебным учреждением вследствие неправильного установлении диагноза, а в дальнейшем лапораскопии.

Кроме этого, в течение дня Асемгуль Амангельдиевна ведет контроль, проверяет секретаря судебного заседания, своевременно ли извещены участники процесса, составлены ли протокола судебного заседания, осуществлены ли записи хода судебного заседания, направлены ли судебные акты, исполнительные листы и другие документы.

- В случае пожелания сторон участвовать в примирительной процедуре, назначаешь день проведения медиации, либо проводишь сразу, - говорит судья. - Если дело завершилось, удаляешься для вынесения решения.

По результатам рассмотрения дела, которое рассматривалось в 10.00, в последующем суд решил взыскать с ответчика в пользу истца сумму, затраченную на обучение, в размере 1 773 200 тенге. Неустойка снижена с 253 777 тенге (557 дней просрочки) до 41 005 (90 дней просрочки) тенге.

Суд обосновал решение со ссылкой на пункт 17 статьи 47 Закона Республики Казахстан "Об образовании", согласно которому граждане Республики Казахстан, поступившие на педагогические специальности на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в государственных организациях образования не менее трех лет после окончания организации высшего образования.

Также на статьи 272, 273 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в которых предусмотрено, что обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

После вынесения решения Асемгуль Амангельдиевна призадумалась. Вместо студента, не исполнившего условия договора, мог оказаться студент, родители которого оплачивали учебу на протяжении 5 лет, путем приобретения банковского займа или продавая скот и другое имущество.

Есть и другие процессуальные действия, которые судья выполняет в течение дня. Так примерно проходит ее рабочий день.

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