Токаев ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС

Протоколом предусматривается закрепление новых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Закон депутаты приняли на пленарном заседании Cената Парламента РК 15 октября.

Протоколом предусматривается закрепление новых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин.

Размеры нормативов определены для пяти стран государств-членов. При этом для Казахстана норматив определен 6,955%. Указанные нормативы призваны обеспечить соразмерный подход к распределению ввозных таможенных пошлин между государствами-членами ЕАЭС, - отметил тогда министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

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