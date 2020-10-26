Находящееся в розыске оружие изъяли у иностранца
На заднем пассажирском сиденье полицейские обнаружили охотничье нарезное ружье с оптическим прицелом и патронами.
Фото : polisia.kz26 октября 2020, 21:28
Находящееся в криминальном розыске ружье обнаружено у иностранца, сообщает zakon.kz.
14 октября в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер", сотрудники лицензионно-разрешительной службы Таласского районного отдела полиции совместно с группой природоохранной полиции УМПС ДП на автодороге Тараз-Акколь-Тогызкент, Аккольского сельского округа Таласского района остановили автомобиль Toyota Prado.
На заднем пассажирском сиденье полицейские обнаружили охотничье нарезное ружье с оптическим прицелом и патронами.
22-летний водитель оказался иностранцем.
В ходе предварительной проверки установлено, что данное оружие числится в криминальном розыске с 2016 года в городе Алматы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", назначена баллистическая экспертиза, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
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